Corinthians terá ao menos duas alterações para enfrentar o Juventude

Ramón Díaz não terá Yuri Alberto e Ángel Romero, que são desfalques certos. Wesley e Giovani devem ser titulares no Timão

Os titulares contra o Grêmio, na última quarta, fizeram apenas trabalhos regenerativos, enquanto os reservas foram a campo. Segundo informações divulgadas pelo Corinthians, eles realizaram exercícios de movimentação, com troca de passes e finalizações, transição com finalizações, ataque contra defesa. Por fim, duas partidas simultâneas em campo reduzido.

O Corinthians segue preparação para o duelo contra o Juventude no domingo (4), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão. Nesta sexta-feira (2), o Timão voltou a treinar após os jogadores folgarem na última quinta.

É certo que o técnico Ramón Díaz fará, ao menos, duas mudanças na escalação para enfrentar a equipe do Rio Grande do Sul. Afinal, Yuri Alberto passou por cirurgia para retirada da vesícula e não tem condições de jogo, enquanto o paraguaio Ángel Romero está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

No entanto, o treinador só confirmará o time no treino deste sábado (3), véspera do duelo contra o Juventude. A tendência é que Wesley e Giovane formem a dupla de ataque titular.

Dessa maneira, o provável Corinthians para enfrentar o Jaconero é: Hugo Souza, Fagner (Matheuzinho), André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Raniele, Alex Santana, Charles (Ryan) e Rodrigo Garro; Wesley e Giovane.