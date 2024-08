Corinthians negocia a contratação do atacante Talles Magno

Timão busca a contratação de peças para o ataque, e atleta do New York City aparece como alvo do clube brasileiro Crédito: Jogada 10

O Corinthians segue atrás de um atacante no mercado. O clube negocia a contratação do atacante Talles Magno, de 22 anos, que pertence ao New York City, dos Estados Unidos. A informação é do ‘ge’. O clube norte-americano aceita abrir mão de Talles Magno e negocia as condições para tentar recuperar parte do investimento feito para contratá-lo em 2021. O grupo City pagou ao Vasco cerca de R$ 60 milhões na cotação da época. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A contratação do jogador, aliás, é um pedido do técnico Ramon Díaz, que já havia tentado a chegada de Talles ainda no Vasco. O treinador argentino gosta das características do atleta, mas o clube tem receio sobre as recentes lesões que o afastaram de jogos na temporada.