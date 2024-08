Com mais um passe, Arias é líder em assistências no Brasil desde 2022

Colombiano, do Fluminense, esteve em campo em 152 jogos, com 35 gols marcados e 40 passes para gol

O Fluminense passava por apuros diante do Juventude, com uma desvantagem de dois gols, porém Jhon Arias voltou a ser decisivo. Afinal, o colombiano fez o cruzamento para o gol de Thiago Santos, que deu uma sobrevida ao time carioca. O jogador, por sinal, é líder em assistências no futebol brasileiro desde 2022.

De acordo com dados do portal “Sofascore”, o atleta, que foi vice-campeão com a Colômbia na última Copa América, esteve em campo em 152 jogos, com 35 gols marcados e 40 passes para gol desde 2022. Com isso, novamente foi decisivo mesmo atuando apenas na metade do segundo tempo diante do Alviverde.