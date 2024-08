Com ausência de Mbappé, Vini Jr e Endrick são os astros do Real em Chicago

O Real Madrid ganhou dois reforços para o restante de sua pré-temporada. Tratam-se de Éder Militão e Vini Jr, que se apresentaram nesta quinta-feira, em Chicago, onde o clube se concentra. Sem a presença de Mbappé, o atacante ao lado do jovem Endrick tem chamado a atenção dos torcedores, com pedidos de autógrafos, segundo o portal ‘Mundo Deportivo’

Cabe salientar que a dupla ganhou dias a mais de férias após a disputa da Copa América com a seleção brasileira. Dessa forma, vão participar das atividades e podem ganhar alguns minutos no clássico com o Barcelona, neste sábado (3), no amistoso, em Nova Jersey. O atacante Rodrygo também teve mais dias de descanso, mas se reapresentou na última terça-feira (30).