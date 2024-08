Botafogo busca ter novo zagueiro para as oitavas da Libertadores

Alvinegro tem sete dias para enviar (até 09/08) para fechar a lista do torneio continental, já com as alterações, e enviar à Conmebol

O Botafogo, que já ultrapassou a marca de R$ 320 milhões em reforços para 2024, ainda pretende trazer um lateral-direito (negocia com Georgios Vagiannidis) e mais um zagueiro. O intuito, portanto, é trazer o novo defensor já para as oitavas de final da Libertadores, apesar do prazo curto. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a diretoria alvinegra tem mais sete dias (até 09/08) para fechar a lista do torneio continental, já com as alterações, e enviar à Conmebol. Vale destacar que o de regularização é maior, até às 14h do dia 12. Dois dias depois, acontece o jogo de ida diante do Palmeiras, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília).