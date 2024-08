Atlético terá mudanças no time para o duelo contra o Criciúma

O técnico Gabriel Milito fará algumas mudanças no time do Atlético para o duelo contra o Criciúma, no Heriberto Hulse, às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A principal e mais sentida certamente é a saída do atacante Hulk. O camisa 7 lesionou a panturrilha direita e ficará afastado por, pelo menos, 30 dias. Assim, a tendência é que Eduardo Vargas seja acionado para a posição.