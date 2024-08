Arthur Cabral está próximo de trocar o Benfica pelo Brentford

O atacante brasileiro Arthur Cabral está próximo de ter uma nova equipe. Após o Benfica colocar o jogador a venda nesta janela de transferência, o Brentford se aproximou de sua contratação. A transferência seria de empréstimo com obrigação de compra, caso o atleta cumpra algumas metas. A informação é do jornal Record, de Portugal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No primeiro momento, O Benfica buscava uma oferta de cerca de 20 milhões de euros (R$120 milhões), valor que gastou para contratar o jogador. Contudo, agora já aceitariam 15 milhões (mais de R$ 91 milhões). Entretanto, o Brentford conseguiu convencer o time português que um empréstimo com obrigação de compra seria melhor para todas as partes.