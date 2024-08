Aloísio Chulapa visita CT do São Paulo na véspera do jogo com o Flamengo

O São Paulo recebeu uma visita ilustre nesta sexta-feira (2). O ex-atacante Aloísio Chulapa compareceu ao CT da Barra Funda para rever os amigos, entre eles Muricy Ramalho.

O Tricolor divulgou imagens do ex-jogador com o atual coordenador técnico, que o comandou no Mundial de Clubes em 2005 e no tricampeonato brasileiro de 2006, 2007 e 2008. Os dois mantêm longa amizade desde a época que estavam juntos no São Paulo.