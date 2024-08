Almada fica à disposição do Botafogo para jogo da Copa do Brasil

Com eliminação da Argentina, meia já arruma as malas, volta ao Rio de Janeiro e pode enfrentar o Bahia pela Copa do Brasil Crédito: Jogada 10

A Argentina perdeu para a França, nesta sexta-feira(2) e está eliminada da Olimpíada de Paris. Desta maneira, Thiago Almada volta ao Botafogo e pode ficar à disposição para o jogo de volta da Copa do Brasil. O jogador agora volta ao Rio de Janeiro para dar sequência a sua integração ao elenco comandado por Artur Jorge. Na próxima quarta-feira, o Botafogo, aliás, tem o jogo decisivo contra o Bahia, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e pode contar com o meia. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Almada, inclusive, foi apresentado oficialmente no início do mês de julho, mas viajou logo na sequência para defender a Argentina nos Jogos Olímpicos. O meia não chegou a ficar uma semana no Rio.