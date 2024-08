Ajax demonstra interesse em promessa do Corinthians

O Ajax, da Holanda, demonstrou interesse na contratação do lateral-direito Léo Maná, do Corinthians. Os analistas do clube holandês vêm monitorando o jogador nas últimas semanas. Contudo, o Timão ainda não recebeu nenhuma oferta e não se fecha para analisar uma proposta pelo seu prata da casa. A informação é do ‘Uol’.

Aos 20 anos, ele é a terceira opção para a posição no elenco do Alvinegro, ficando atrás de Fagner e Matheuzinho. O jogador chegou a ganhar uma sequência no time titular na reta final da passagem com António Oliveira. Contudo, com a chegada de Ramón Díaz, voltou ao banco de reservas e perdeu espaço.