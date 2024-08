Uruguai divulga projeto do novo Centenário para Copa do Mundo 2030

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) divulgou imagens do projeto do novo Estádio Centenário para a Copa do Mundo de 2030. No ano do Mundial, o palco completará 100 anos e passará por uma ampla remodelação. No entanto, até o momento, a entidade não divulgou os valores das obras.

Dessa forma, a federação incluiu as imagens no Bid Book, o documento que cada candidatura fornece à Fifa como parte do processo para ser escolhida sede da Copa do Mundo. Com as obras, o estádio terá cobertura na maior parte de suas arquibancadas e terá capacidade ampliada de 60 mil para 63 mil lugares.