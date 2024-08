Sequência fora, clássico e decisões marcam o agosto do Botafogo

Dizem que agosto é o mês do desgosto. Para o Botafogo, no entanto, esta cartilha está pronta para ser rasgada. Afinal, pela primeira vez, o time aparece com chances reais em três frentes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Se há uma maratona de embates complicados é porque o próprio Glorioso se colocou nesta condição, como um dos protagonistas da temporada no país e na América do Sul. Assim, prepare-se torcedor alvinegro! Antes de tudo, coloque a cabeça no lugar, pois os nervos ficarão à flor da pele.

A maratona começa neste fim de semana, às 20h (horário de Brasília), contra o Atlético Goianiense, no Antônio Accioly, em Goiânia, pela rodada 21 do Campeonato Brasileiro. Diante do lanterna, o Mais Tradicional tem tudo para retomar a ponta. Porém, um dilema. O técnico Artur Jorge vai poupar alguns nomes, mais uma vez, pensando nas Copas?