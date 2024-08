Seleção Brasileira volta a Curitiba depois de 21 anos

Brasil enfrenta o Equador no Couto Pereira, no próximo dia 6 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 Crédito: Jogada 10

A CBF confirmou, nesta quinta-feira, 1º de agosto, que o Couto Pereira será o palco do jogo da Seleção Brasileira contra o Equador nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O estádio do Coxa vai receber a partida no próximo dia 6 de setembro, diante dos equatorianos, que anunciaram um novo treinador. Dessa maneira, o Brasil retorna a Curitiba após 21 anos. A última vez que a Seleção Brasileira jogou na capital paranaense foi em novembro de 2003, quando empatou com o Uruguai por 3 a 3, em um jogo das Eliminatórias para a Copa da Alemanha, realizado no Pinheirão. A escolha do Couto Pereira se deve ao bom estado do gramado e à localização estratégica de Curitiba. Além disso, a cidade está a cerca de uma hora e meia de voo de Assunção, onde o Brasil enfrentará o Paraguai no dia 10 de setembro.