Seleção Brasileira chega em Nantes para partida contra a França

A Seleção Brasileira feminina desembarcou em Nantes, na França, na tarde desta quinta-feira (1). A Canarinho joga na cidade francesa no sábado, quando encara a seleção local às 16h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Olimpíada.

Jogadoras de olho nas apresentações da Rebeca e Flavinha

Enquanto chegavam em Nantes, as jogadoras da Seleção Brasileira acompanhavam as apresentações de Rebeca Andrade e Flavia Saraiva. A primeira conquistou a medalha de prata no individual geral na ginástica feminina. Já a segunda ficou com a nona posição. Ambas, aliás, são atletas do Flamengo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora