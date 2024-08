São Paulo terá mudanças para jogo contra o Flamengo

Técnico Luís Zubeldía não terá o atacante Luciano, suspenso, e vai mexer na equipe por causa do calendário intenso de jogos

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, comandou nesta quinta-feira o penúltimo treino de preparação para o jogo contra o Flamengo, no Morumbis, sábado, às 21h30, pela 21ª rodada do Brasileirão. O treinador fará mudanças na equipe titular.

No CT da Barra Funda, Luís Zubeldía separou duas equipes de 11 jogadores para um confronto utilizando toda a dimensão do gramado, com pausas pontuais para ajustes táticos.