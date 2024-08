Santos x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Peixe encara o Leão nesta sexta-feira, na Vila Belmiro, pela 19° rodada da Série B do Brasileirão. Vitória garante o titulo do primeiro turno

O Santos encara o Sport nesta sexta-feira (02), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 19° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe tem oito jogos invicto na competição e espera manter tal campanha no final deste turno para embalar na luta pelo acesso. Além disso, uma vitória garante o título simbólico do primeiro turno. Já o Leão venceu a Ponte Preta na última rodada e tem agora 28 pontos e está na sexta colocação. Um triunfo pode colocar a equipe dentro do G-4 e também entrar na briga pela taça.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere