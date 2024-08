Santos pode conquistar título simbólico do primeiro turno caso vença o Sport

Equipe do Recife é a única que pode tirar esta marca do Peixe, que também quer disparar na liderança da Série B do Brasileirão

O Santos encara o Sport, nesta sexta-feira (2), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O embate é importante para manter a equipe de Fábio Carille na liderança da competição. Contudo, o duelo contra o Leão do Recife também vale o título simbólico do primeiro turno.

Atualmente, o Peixe é líder com 33 pontos somando 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, além de 29 gols marcados e 13 sofridos. Completando o G4, Novorizontino tem 30, Mirassol e Vila Nova possuem 29 que é a mesma pontuação do América-MG em quinto lugar. O Sport está na sexta colocação com 28, mas é a única equipe que pode ultrapassar o Santos na tabela do primeiro turno.