Renato Gaúcho defende jogadores e elogia arbitragem em jogo do Grêmio

Treinador enaltece atletas, além de fazer comentários positivos sobre o Marcelo de Lima Henrique, que apitou o duelo da Copa do Brasil

O Grêmio empatou com o Corinthians, em 0 a 0, na primeira partida das oitavas de final. Assim, uma vitória simples no jogo de volta classifica o time gaúcho para a fase de quartas.

Contudo, Renato Gaúcho aproveitou a entrevista coletiva para novamente citar as dificuldades que seus jogadores enfrentam por não terem condições de atuarem em sua Arena. Assim, o comandante defendeu seus atletas.

“Os jogadores do Corinthians vão jantar com suas famílias, dormir em suas casas. Nós não vamos. Vamos ao aeroporto, depois tem treino. Às vezes parece desculpa, mas ninguém passa pelo que a gente está passando. Não venham criticar jogador meu por cansaço. Só eu sei o que eles estão passando”, disse o técnico do Imortal.