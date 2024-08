Rafael Paiva admite má atuação e vê ‘problema coletivo’ no Vasco

Técnico valoriza empate do Cruz-Maltino com o Atlético-GO e cita desgaste do grupo com quatros jogos fora de casa Crédito: Leandro Amorim

Assim como Vegetti, o técnico interino Rafael Paiva reconheceu a má atuação do Vasco no empate com o Atlético-GO, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. O treinador disse que a sequência de quatro jogos fora de casa desgastou a equipe, o que se torna fator para o mau desempenho. “Não nos encontramos no jogo. Sabíamos que seria difícil. O contexto do quarto jogo fora seguido, estamos desgastados, mas tentamos vir com a ideia de criar, machucar o Atlético-GO, e tomamos o gol cedo. Não nos encontramos no jogo, individualmente não fizemos uma boa partida, mas como é o Vasco, lutamos muito”, disse antes de complementar. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Defendemos muito bem. Fomos pressionados, salvamos bolas dentro do gol. Se tem alguma coisa positiva, é como lutamos para proteger o nosso gol. Mas o nosso jogo não encaixou. Não fomos bem” completou.

O treinador ainda vê que o problema do Cruz-Maltino é coletivo. Ele ainda ressalta que o time está em uma fase de readaptação dentro da temporada por causa dos reforços. “Acho que nosso problema é coletivo, não é individual. Coletivamente, não estamos nos encontrando. Estamos colocando quatro jogadores novos. Emerson jogou, Coutinho iniciou os últimos dois jogos, Alex entrou contra o Atlético-MG, Souza entrou um pouquinho hoje. Estamos tentando encontrar a melhor liga, o melhor caminho. Payet voltando também. É uma readaptação”, explicou.