Palmeiras renova com Vitor Reis até 2028: ‘Espero que tenha muitas glórias’

Ao site do clube, o defensor, de 18 anos, celebrou a ampliação de contrato com o Verdão.

Nesta temporada, o técnico Abel Ferreira apostou no jogador, que se firmou no elenco profissional e assumiu a condição de reserva imediato da dupla Gustavo Gómez e Murilo após a saída de Luan. Assim, ganhou pontos e ultrapassou Naves na sequência por um lugar entre os titulares.

O zagueiro está no Palmeiras desde 2016 e, desde então, vem sendo lapidado para chegar aos profissionais. Afinal, sempre foi considerado um atleta com muito potencial.

Dessa maneira, o defensor de 18 anos foi escolhido por Abel Ferreira para estar entre 11 contra o Flamengo, na última quarta-feira, na derrota por 2 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Ele substituiu Murilo, que não foi relacionado para o duelo.

Vitor Reis faz parte da geração de ouro do Palmeiras, que conta com Endrick, Estêvão e Luis Guilherme. O zagueiro é visto como um líder, afinal é capitão da Seleção Brasileira da categoria e envergou a braçadeira no Sul-Americano Sub-17, em 2023.

“Passei por muita coisa aqui dentro do clube, coisas boas e ruins, que me ajudaram a performar muito bem. A base me ajudou muito, todos os profissionais de lá me ajudaram e formaram quem eu sou hoje. Então, agradeço muito a base”, falou o zagueiro, antes de acrescentar:

“Minha família me ajuda, me tranquiliza. Tenho uma coisa na minha mente: tudo no tempo de Deus, quando for pra ser vai ser. Quero agradecer a torcida por todo o apoio. Eu sempre vou estar lutando por esse clube, por essa camisa. Podem contar comigo para tudo”.

