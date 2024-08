Novo reforço do Fluminense, Bernal assiste a jogo contra Juventude

Com chimarrão, uruguaio acompanha o duelo do Tricolor contra o Papo, nesta quinta-feira, pelas oitavas da Copa do Brasil

Novo reforço do Fluminense e perto de ser anunciado, o volante Facundo Bernal está acompanhando o jogo do seu novo clube. Ainda sem estar regularizado, ele postou uma imagem nas redes sociais acompanhando ao duelo diante do Juventude, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Bernal desembarcou no Rio de Janeiro no início da noite de quarta-feira. O volante passará por exames médicos antes de assinar com o Tricolor por quatro anos.