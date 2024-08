Namorada bomba ao usar camisa de Endrick em sua estreia pelo Real Madrid

A influenciadora esteve presente na primeira partida do namorado pelo Real Madrid, em amistoso com o Milan, nos Estados Unidos

A namorada de Endrick voltou a ganhar os holofotes na internet. Gabrielly Miranda, de 21 anos, fez uma publicação nas redes sociais com a camisa do Real Madrid durante a estreia do atacante pela equipe, com o nome dele e o número que vai utilizar. A influencer esteve presente na primeira partida do companheiro pelos Merengues, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (31).

O evento em questão foi o amistoso contra o Milan, em que os italianos venceram por 1 a 0, em torneio de pré-temporada. Gabrielly fez alusão ao hino popular dos Galácticos na legenda da postagem em questão. Aliás, a namorada também elogiou o atacante de 18 anos pela sua apresentação no Real Madrid, que ocorreu no estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, no último sábado (27).