Medalha de Rebeca garante 18º pódio do Flamengo em Jogos Olímpicos. Veja a lista

Nesta quinta-feira, 1/8, Rebeca Andrade, ginasta do Flamengo, ganhou a medalha de prata na ginástica individual feminina. Dessa forma, repete o pódio em Tóquio. Esta é sua quarta medalha olímpica, que agora soma um ouro, duas pratas e um bronze. Além disso, foi o 18º pódio de atletas do Flamengo na história dos Jogos Olímpicos. Afinal, 24 nomes no panteão. Entre eles Flávia Saraiva, que ficou em nono na final em que Rebeca foi prata, mas fez parte da equipe que levou o bronze. Ao lado de outras rubro-negras, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Rebeca, claro. Veja a lista:

As medalhas olímpicas do Flamengo

1948 – Afonso Évora, Alfredo da Motta e Zenny de Azevedo – Basquetebol – Bronze

1952 – José Telles – Atletismo (Salto em Altura) – Bronze

1960 – Fernando Freitas, Waldyr Boccardo, Zenny de Azevedo – Basquetebol – Bronze

1980 – Jorge Fernandes – Natação (4 x 200m livres) – Bronze

1984

Gilmar Popoca e Jorginho – Futebol – Prata

Ricardo Prado – Natação (400m Medley) – Prata

1988 – Andrade, Bebeto e Zé Carlos – Futebol – Prata

1996

Bebeto – Futebol – Bronze

Fernando Scherer (Xuxa) – Natação (50m Livres) – Bronze

Sávio e Zé Maria – Futebol – Bronze

2000

Fernando Scherer (Xuxa) – Natação (4 x 100m Livres) – Bronze

Leila Barros e Virna Dias (Voleibol) – Bronze

2012 – César Cielo – Natação – Bronze

2021 (Tóquio-2020)

Rebeca Andrade – Ginástica – Prata no geral individual feminino

Rebeca Andrade – Ginástica – Ouro no salto

Isaquias Queiroz – Canoagem – Ouro nos 1000m

2024

Flavia Saraiva, Rebeca Andrade, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira – Ginástica – Bronze no feminina por equipes

Rebeca Andrade – Ginástica – Prata no geral individual feminino

