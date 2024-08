Mayra Aguiar abraça repórter em queda na Olimpíada: ‘Cobrança é muito grande’

A judoca Mayra Aguiar não teve êxito em tentar repetir seu histórico positivo em Jogos Olmpicos na edição de Paris. Afinal, a atleta perdeu a primeira luta na Olimpíada, para a italiana Alice Bellandi, líder do ranking mundial na categoria feminina até 78 kg. Com isso, encerra a sua participação na França de maneira precoce e não conteve as lágrimas ao deixar o tatame. Ainda por cima, pediu um abraço ao repórter Marcelo Courrege, da TV Globo, e desabafou durante a entrevista.

“Eu não ia chorar. Posso te dar um abraço?”, enquanto escutava o jornalista detalhar a sua carreira.

“É bom escutar isso. A gente se cobra muito. Óbvio que tem a cobrança externa, mas a interna é sempre muito, muito grande. Mas é isso. É o que nos dá força, o que nos faz crescer. E o judô é uma coisa que me ensinou muito para a vida inteira: cai, levanta. Obrigada pelas palavras, obrigada pelo carinho. Vamos voltar para casa, vamos colocar a cabeça no lugar e levantar de novo”, lamentou e admitiu a judoca, de 32 anos.