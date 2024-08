Matheus Cunha vê jogo ‘épico’ do Flamengo e se declara à torcida: ‘Combo perfeito’

Goleiro de 23 anos, Matheus Cunha foi titular na vitória do Flamengo contra o Palmeiras no Maracanã Crédito: Jogada 10

Épico. Foi assim que Matheus Cunha definiu o jogo do Flamengo diante do Palmeiras, na noite de quarta-feira (31), na vitória rubro-negra por 2 a 0. O goleiro, titular no confronto, enalteceu, na zona mista após a partida, o trabalho dos jogadores e do estafe. "Acho que hoje (quarta-feira) foi um jogo épico. Foi o melhor jogo nosso na temporada. Não foram os 11 que fizeram esse jogo, mas sim o estafe inteiro. A gente estudou bastante, chegamos ao jogo sabendo o que teria que ser feito, como eles iriam marcar e, com isso, conseguimos executar da melhor maneira possível", disse Matheus Cunha.

Oportunidade no time titular Se Rossi é titular nos jogos do Brasileirão e da Libertadores, na Copa do Brasil a meta rubro-negra é responsabilidade de Matheus Cunha. Assim, ainda na zona mista, ele reforçou o seu trabalho nos treinamentos, e enalteceu o "combo perfeito" com os torcedores na partida de ida das oitavas de final da competição. "Eu trabalho muito para isso. Para quando chegar esses momentos, estar pronto. Continuar trabalhando dessa mesma forma. Tite deixou bem claro que a Copa eu vou jogar. Mas é fruto do meu trabalho no dia a dia. Ele vê meu trabalho, o quanto eu me dedico no dia a dia e sabe que pode confiar", iniciou.