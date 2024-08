Marcos Braz sobre negociação por Claudinho: ‘Vamos ficar até o final’

O vice-presidente do Flamengo, citando o esforço de Claudinho nas conversas, reafirma desejo do Flamengo em contar com o meia Crédito: Jogada 10

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, atualizou os torcedores rubro-negros sobre a negociação com o Zenit, da Rússia, pelo meia Claudinho. O dirigente, após a vitória diante do Palmeiras, reafirmou que o cenário é delicado e que a cúpula do clube carioca trata tudo com muita cautela. "Continua complicada (a negociação), mas o jogador e seus empresários estão lá. Temos falado sistematicamente com eles, são quase seis horas de fuso, mas isso não atrapalha. Vamos ficar até o final, até enquanto acharmos que seja pertinente. Vamos ficar com a proposta em cima tanto para o jogador quanto para o clube para que sejamos justos com o esforço que está fazendo lá", disse Marcos Braz.

“Às vezes não é possível. Quantas vezes um jogador aqui quis sair, não quisemos vender e seguramos. É uma tratativa normal, envolve muito dinheiro. Precisamos ter segurança em relação à operação, e tudo está sendo tratado com muita calma”, completou. Paciência dos torcedores Ainda na zona mista do Maracanã, Marcos Braz explicou que o Flamengo optou por fazer uma primeira janela de transferências, no início do ano, mais “agressiva”. Mas, mesmo assim, o vice-presidente reforçou que o clube se esforçará para buscar mais reforços. “Lógico que entendo a torcida, a imprensa, e temos que entender que a nossa janela foi antecipada no começo do ano com De La Cruz, Ortiz, o Viña, e o Carlinhos. Vamos tentar completar para termos um final do mandato do mesmo tamanho que foi o primeiro ano”, explicou.