Mano Menezes vê derrota justa do Fluminense e critica calendário

Técnico avalia revés do Tricolor para o Juventude pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil: 'Não conseguimos sustentar'

O Fluminense perdeu por 3 a 2 para o Juventude pelo confronto de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira. A situação poderia ser pior para os cariocas. Isso porque o time estava perdendo por 3 a 1 até os acréscimos. Em coletiva, o técnico Mano Menezes avaliou o resultado como justo e, aliás, voltou a criticar o calendário brasileiro.

“Acho que o resultado foi justo. Juventude jogou mais do que a gente. Fizemos o gol logo de início, mas tivemos uma jogada de contra-ataque em que Serna (foi Marcelo no lance) poderia ter rolado para Kauã (Elias). Não conseguimos sustentar como jogo jogado. Quando o time não consegue, você fica entregando a bola para o adversário, você vai sofrer. Juventude tem feito ótimos jogos, chegou na final do Campeonato Gaúcho, vem fazendo uma temporada muito boa”, disse antes de complementar.

“(Sobre poupar, foi) Pelo fato de termos dois dias a menos de descanso com relação ao Bahia, que jogou na terça-feira, está com dois dias de perninha para cima esperando a gente no domingo. É inadmissível um calendário fazer isso. Dar dois dias de diferença para um adversário direto numa semana. Nós não tínhamos outra opção. Tivemos que correr o risco. Acho que deixamos a desejar por isso”, completou.