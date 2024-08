Juventude x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quinta-feira (1/8), às 19h (de Brasília), Juventude e Fluminense dão início à busca por vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. A partida de ida ocorre no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Os times que fazem uma campanha de recuperação no Brasileirão, entram motivados pela este duelo e a Voz do Esporte transmite. A cobertura é a partir das 17h30, com um esquenta de primeira, que conta com Christian Rafael no comando e na narração.

A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com Diogo Martin nos comentários e Will Ferreira nas reportagens. Confira tudo sobre este jogão a partir das 17h30 clicando na arte acima.