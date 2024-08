Internacional confirma empréstimo de volante para o futebol português

Sem espaço no time colorado, Matheus Dias, de 22 anos, atuará no Desportivo Nacional, da Ilha da Madeira, de Portugal, até julho de 2025

O Internacional confirmou nesta quinta-feira (1º de agosto) o empréstimo do volante Matheus Dias. Assim, o jogador atuará no Desportivo Nacional, da Ilha da Madeira, em Portugal. As partes envolvidas anunciaram o acordo.

Desse modo, Matheus assinou contrato com o clube de Portugal até julho de 2025, e o Nacional terá opção de compra ao final do vínculo. O jogador não está nos planos da comissão técnica de Roger Machado.

