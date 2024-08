Hulk comenta sobre lesão e não dá prazo de retorno

Atacante Hulk deixou o gramado do Estádio Rei Pelé ainda no primeiro tempo com fortes dores na panturrilha direita

O Atlético tem uma grande preocupação. O atacante Hulk deixou o campo do Estádio Rei Pelé, no empate por 2 a 2 com o CRB, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com fortes dores na panturrilha direita.

Na saída do estádio, o camisa 7 do Galo parou para falar com a imprensa e não deu prazo de retorno.