Giovane impressiona, recebe elogios e pode ganhar sequência no Corinthians

Atacante quase foi herói contra o Grêmio, na Copa do Brasil. Ramón Díaz não descarta ver o garoto como titular no próximo jogo

Giovane quase teve mais uma noite de herói na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (31). No embate contra o Grêmio, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, o atacante marcou um gol nos acréscimos, mas acabou anulado já que ele estava em impedimento. Assim, a partida acabou empatada em 0 a 0, Contudo, o atleta começou a ganhar mais minutos sob o comando de Ramón Díaz.

Além do belo gol marcado que acabou anulado, Giovane teve boa participação no segundo tempo em que o Corinthians atuou boa parte com um a menos, após a expulsão de Raniele. Após a partida, Emiliano Díaz, filho e auxiliar de Ramon, rasgou elogios ao jogador , que entrou no lugar de Yuri Alberto.