França x Argentina: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo de gigantes no futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris. França e Argentina se enfrentam, nesta sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), no Stade Matmut-Atlantique, em Bordeaux, pelas quartas de final. Ou seja, quem vencer já entra na disputa por medalhas. O duelo coloca o país-sede das Olimpíadas diante dos atuais campeões da Copa do Mundo, justamente em triunfo sobre os franceses, no Qatar.

Como chega a França

Os donos da casa chegam para as quartas de final com 100% de aproveitamento e querem uma vitória diante dos argentinos para seguir em busca da medalha de ouro.

No entanto, o técnico Thierry Henry terá um grande desfalque para esta partida decisiva. Kolo Muani, do PSG, está suspenso pelo cartão vermelho na última rodada e será baixa nesta sexta-feira.