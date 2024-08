Fora do São Paulo, James Rodríguez é ‘desvalorizado’ por diretor da Lazio

Livre no mercado após rescindir contrato com o São Paulo nesta semana, James Rodríguez tem seu nome especulado pelo mundo afora. Nesta quinta-feira (1/8), o diretor de futebol da Lazio, Angelo Fabiani, rechaçou qualquer chance de um acerto com o craque colombiano.

Isso porque a imprensa europeia apontava o meia como o próximo reforço do clube italiano. Fabiani, inclusive, usou palavras duras para negar o interesse pelo jogador. Afinal, disse que ”nunca contrataria James”.

“Eu nunca contrataria James Rodriguez. Impossível. Os rumores são falsos. Ele tem 33 anos e nunca disputou mais de 12, 13 jogos nos últimos anos. Ele se saiu bem na Copa América, mas não temos interesse em contratar”, afirmou o dirigente à ‘Radio Sei’, da Itália.