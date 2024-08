Fluminense sofre virada para Juventude, mas segue vivo na Copa do Brasil

Tricolor tem queda de rendimento no 2º tempo, perde para Jaconero por 3 a 2, no Alfredo Jaconi, e sai em desvantagem pelas oitavas da competição

O Fluminense se complicou na Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, o Tricolor até começou bem, mas sofreu ‘apagão no segundo tempo e perdeu de virada para o Juventude por 3 a 2, no Alfredo Jaconi, pelo jogo de ida das oitavas da competição. Lima marcou para os cariocas no início do primeiro tempo e Thiago Santos diminuiu o estrago no fim. O time Jaconero virou com Lucas Barbosa, Rodrigo Sam e Diego Gonçalves na etapa final.

Com o resultado, o Fluminense precisa vencer pelo placar simples para levar a disputa aos pênaltis. Dois ou mais para avançar diretamente. Agora, os times voltam a se encontrar na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Antes disso, os clubes entram em campo no domingo, às 16h, pelo Brasileirão. O Flu encara o Bahia, no Maracanã, enquanto o time jaconero visita o Corinthians, na Neo Química Arena.

Gol relâmpago

Com titulares poupados, o Fluminense conseguiu uma bela jogada logo no segundo minuto de jogo. Lima empurrou a bola para o fundo das redes de Gabriel e abrir o placar para os cariocas contra o Juventude. Depois disso, os donos da casa abusaram dos cruzamentos, mas a partida seguiu sem lances de grande destaque até ficar um pouco mais quente devido a reclamações sobre decisões da arbitragem. Mas o Tricolor saiu em vantagem.