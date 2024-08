Fluminense está escalado para enfrentar o Juventude; veja

Mano Menezes poupa alguns titulares para jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil; confira o time

O Fluminense já tem escalação para o duelo contra o Juventude, nesta quinta-feira (1º), pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 19h (de Brasília), então é hora de conhecer os 11 que Mano Menezes levará a campo no Alfredo Jaconi.

Com sequência pesada por vir, o treinador poupa alguns titulares, visando os jogos do Brasileirão e também da Libertadores que ocorrerão em agosto. Dessa forma, além das ausências já conhecidas de André, Cano e Marquinhos, o comandante deixa Thiago Silva no banco.

