Fluminense divulga relacionados para duelo com o Juventude

Tricolor não poderá contar com André e Cano e deve poupar alguns titulares no confronto, que acontece no Alfredo Jaconi Crédito: Jogada 10

Após as três vitórias consecutivas pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta suas atenções para a Copa do Brasil. Assim, a equipe carioca mede forças com o Juventude, nesta quinta-feira (1), às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pelas oitavas. O intuito do técnico Mano Menezes é poupar alguns jogadores, visto que no domingo já tem partida do Brasileirão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dessa forma, o Tricolor não terá à disposição André, que segue o programa de fortalecimento da perna direita. Germán Cano, por sua vez, também está fora da partida, assim como Marquinhos, que tem um edema na coxa direita. Felipe Melo, David Terans, Isaac e Lelê se recuperam de suas respectivas lesões.