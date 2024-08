Flamengo recusa proposta do Rennes por Fabrício Bruno

De olho nas ‘decisões’ do mês de agosto, o Flamengo recusou as investidas por Fabricio Bruno. Nesta quinta-feira (01/08), o Rubro-Negro rejeitou a oferta do Rennes, da França, pelo zagueiro e não fez contraproposta. Contudo, a negociação segue em aberto. A informação é do “ge”.

Os franceses ofereceram 14 milhões de euros (R$ 85,7 milhões na cotação atual), sendo 12,5 milhões de euros fixos e mais 1,5 milhão de euros de bônus. 14 milhões de euros (R$ 85,7 milhões na cotação atual), sendo 12,5 milhões de euros fixos e mais 1,5 milhão de euros de bônus.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Flamengo não descarta a negociação. O alto valor envolvido daria ao clube margem para buscar uma reposição e outros nomes no mercado. Caberia especialmente ao jogador a decisão final.