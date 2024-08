Flamengo é o time que mais faturou com premiações da Copa do Brasil

As oitavas de final da Copa do Brasil começaram com 16 times ainda sonhando com a maior bolada em dinheiro do futebol brasileiro – o campeão deste ano pode ganhar até R$ 96,4 milhões. Levantamento do “Bolavip Brasil” descobriu quais foram os times que mais ganharam dinheiro com a competição nos últimos dez anos. E o Flamengo é quem lidera o ranking.

Regularidade é trunfo do Flamengo na Copa do Brasil

O clube carioca lidera o ranking do “Bolavip Brasil” principalmente por vir de dois resultados recentes positivos na competição. O Flamengo venceu a competição em 2022 e foi vice para o São Paulo em 2023. Como a premiação da Copa do Brasil aumenta a cada temporada, o Flamengo conseguiu criar boa vantagem sobre os rivais no topo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Vale ressaltar também que a equipe foi semifinalista em 2021 e 2018.