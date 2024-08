Expulso, Raniele é desfalque do Corinthians para jogo da volta

Volante será baixa no Timão após levar o cartão vermelho em lance violento em cima do meia Villasanti

O Corinthians não terá o volante Raniele para o jogo da volta contra o Grêmio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No duelo desta quarta-feira (31), o meio-campista levou o cartão vermelho após atingir o meia Villasanti de forma violenta.

A jogada ocorreu no começo da etapa final. Raniele dividiu uma bola no meio-campo e deixou o pé na coxa do adversário. Inicialmente, ele tomou cartão amarelo. Porém, na revisão do VAR, a arbitragem optou pelo cartão vermelho.