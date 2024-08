Ex-presidente do Flamengo é vítima de assalto nos arredores do Maracanã

Bandeira de Mello, ex-mandatário do Rubro-Negro, teve o celular roubado por um grupo de criminosos antes do duelo contra o Palmeiras

Assim, devido ao episódio, o ex-mandatário e atual deputado federal desistiu de acompanhar a partida no Maracanã. Com isso, além da perda do celular também não assistiu a vitória contundente do Flamengo por 2 a 0 sobre o Alviverde . A atuação da equipe carioca foi de dominância em toda a partida.

O ex-presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello foi vítima de assalto nos arredores do Maracanã, na última quarta-feira (31). Ele estava a caminho do estádio para acompanhar o embate entre o Rubro-Negro e o Palmeiras, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Um grupo de criminosos, próximo à Rua Morais e Silva, roubou o seu celular.

Maratona de jogos do Flamengo e com o Palmeiras

Com o resultado, o Rubro-Negro pode até perder por um gol de diferença no segundo embate que garante a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar, na próxima quarta-feira (07), no Allianz Parque. Porém, antes disso, o time da Gávea terá que mudar seu foco para o Campeonato Brasileiro. Isso porque, vai encarar o São Paulo, no Morumbi, às 21h30, pela 21ª rodada do torneio.

Depois dessa disputa na Copa do Brasil, o Flamengo vai medir forças com o Palmeiras pela terceira vez no mês. Contudo, este terceiro duelo será pela Série A. O time terá uma sequência de jogos ainda mais decisiva em agosto. Afinal, ainda pelo Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Botafogo, em clássico que provavelmente valerá a liderança da competição. Além disso, terá os dois jogos contra o Bolívar pelas oitavas de final da Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook