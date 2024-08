Escalação de Abel Ferreira diante do Fla incomoda atletas do Palmeiras

Elenco do Verdão está incomodado com a formação escolhida por Abel Ferreira para encarar o Flamengo, no Maracanã Crédito: Jogada 10

A derrota do Palmeiras contra o Flamengo tem dado o que falar nos bastidores do clube. O técnico Abel Ferreira, querido pela torcida, tornou-se um alvo dos palmeirense devido a escalação que mandou a campo. Até mesmo a Mancha-Alvi-Verde, principal organizada, levantou a bandeira de cobrança contra o treinador e cobra explicações. De acordo com o portal UOL, o próprio elenco do Palmeiras não entendeu a ideia de jogo do comandante. Para encarar um rival forte em sua casa, o português promoveu diversas mudanças e deixou no banco de reservas alguns nomes de peso, como, por exemplo, Dudu e Mayke.