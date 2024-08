Diego Pituca projeta duelo do Santos contra o Sport: ‘Jogo de seis pontos’

Nesta sexta-feira (2), o Santos encara o Sport, em jogo válido pela 19ª rodada da Série B. Com 33 pontos, o time de Fábio Carille está na liderança do torneio e encara um adversário que é considerado postulante ao acesso. Por conta disso, o capitão Diego Pituca prega respeito ao Leão e entende a dificuldade do jogo.

“Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. O Sport é uma equipe de qualidade e que está próxima, brigando para subir na tabela, então é um jogo de seis pontos. Estamos focados na partida e esperamos que, com o apoio do nosso torcedor, possamos conseguir os três pontos. É importante fechar o primeiro turno como líder, pois isso dá mais chances de subir. Então é manter os pés no chão e sabendo da importância do jogo de amanhã”, afirmou o meio-campista ao site oficial do clube.