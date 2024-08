Dia prateado nos Jogos Olímpicos: Caio Bonfim e Rebeca Andrade levam Brasil ao pódio

A quinta-feira (1/8) dos Jogos Olímpicos foi duplamente prateada para o Brasil. Ainda de madrugada no horário brasileiro, Caio Bonfim colocou o país no mapa da marcha atlética ao terminar em segundo lugar na prova de 20km. Mais tarde, foi a vez de Rebeca Andrade conquistar a prata no individual geral da ginástica artística, ficando atrás apenas da estrela americana Simone Biles. Dessa forma, ela chegou à sua quarta medalha olímpica, um recorde entre atletas femininas brasileiras.

Com isso, o Brasil acumula seis medalhas em Paris 2024 (três pratas e três bronzes). Ademais, o país já tem mais uma garantida – Bia Ferreira do boxe está nas semifinais e será no mínimo terceira colocada na categoria peso-leve (até 60 kg). E está próximo de outras. Hugo Calderano derrotou o sul-coreano Woojin Jang por 4 a 0 e está nas semifinais do tênis de mesa. Nesta sexta (2/8), o atleta encara o sueco Truls Moregard por um lugar em uma final.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Brasileira supera número 1 no surfe; mulheres do vôlei brilham

No surfe, Tati Weston-Webb venceu a número 1 do mundo, a americana Caitlin Simmers, e avançou para as quartas de final do torneio feminino. Nas ondas de Teahupoo, no Taiti, a brasileira busca uma medalha inédita. Luana Silva derrotou Tainá Hinckel e será outra representante brasileira na próxima fase. Aliás, vale lembrar que no masculino Gabriel Medina e João Chianca, o Chumbinho, farão duelo entre compatriotas pelas quartas de final.