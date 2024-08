Cruzeiro se prepara para maratona de jogos com decisões em agosto

O detalhe é que a Raposa terá várias decisões pela frente. Afinal, no Brasileirão, na próxima semana já tem o clássico contra o Atlético. O jogo será no Mineirão, no sábado (10), às 21h30 (de Brasília).

A tabela do Brasileirão, aliás, tem uma situação curiosa. O Cruzeiro recebe o Fortaleza no dia 5 de agosto, o Atlético no dia 10 e o Vitória no dia 19. Na sequência tem dois jogos seguidos contra o Internacional, dia 25 e 28 de agosto. A primeira partida será pela 24ª rodada. Já o segundo é pelo jogo adiado da quinta rodada.

O Cruzeiro está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos. A Raposa entrou de uma vez por todas na disputa pelo título ao superar o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Cruzeiro na Copa Sul-Americana

A diretoria da Raposa, afinal, reforçou o elenco e sonha em conquistar a Copa Sul-Americana. O Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors, nas oitavas de final do torneio. Os jogos, afinal, serão disputados nos dias 15 de agosto, às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires, e depois no dia 22, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. Se avançar, o time mineiro enfrenta o vencedor de Libertad e Sportivo Ameliano, do Paraguai.