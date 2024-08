Copa do Brasil e clássico: veja o calendário do Vasco em agosto

Cruz-Maltino terá duelo decisivo com o Dragão, em São Januário, e confronto com o arquirrival Fluminense, no Nilton Santos

O Vasco não teve uma boa atuação diante do Atlético-GO, no jogo de ida da Copa do Brasil, em Goiânia. No entanto, conseguiu o empate na reta final da partida, com Vegetti, e irá decidir em casa na próxima semana. Assim, o Cruz-Maltino terá essa decisão em agosto, além da sequência do Campeonato Brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O primeiro jogo do mês acontece no próximo sábado (3), às 19h (de Brasília), contra o Bragantino, em São Januário, pela 21ª rodada. Nesse sentido, na terça-feira (6), a equipe carioca irá decidir uma vaga nas quartas de finais da competição nacional, diante do Dragão, às 21h45 (de Brasília), também na Colina Histórica.