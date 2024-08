Com novo visual, Salah marca, e Liverpool vence o Arsenal em amistoso

Com cabelo raspado, egípcio fez um dos gols do segundo amistoso dos Reds na pré-temporada, realizado nos Estados Unidos

Conhecido por seus tradicionais cachos, o egípcio surpreendeu com uma mudança radical em seu visual. Aos 32 anos, ele raspou o cabelo. Em campo, teve um ótimo desempenho e estufou a rede pela primeira vez em 2024. Elliot, por sua vez, deu as duas assistências para os gols.

O Liverpool venceu mais uma sob o comando de Arne Slot nos amistosos da pré-temporada. Após bater o Betis por 1 a 0, os Reds fizeram mais uma vítima, desta vez o Arsenal, por 2 a 1, no Lincoln Financial Field, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Salah e Fábio Carvalho marcaram os gols da vitória, enquanto Kai Havertz descontou.

Os tentos da partida aconteceram todos no primeiro tempo. Na volta do intervalo, ambos os treinadores, Arne Slot e Mikel Arteta, fizeram substituições para rodar o elenco.

Sendo assim, as duas equipes seguem com a pré-temporada nos Estados Unidos. Os Reds, portanto, encaram o Manchester United, enquanto os Gunners medem forças com o Bayer Leverkusen em solo norte-americano.

Quando retornarem à Inglaterra, os dois times farão mais um amistoso antes do início da temporada, contra Lyon e Sevilla, respectivamente.