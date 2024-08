Com novo estádio perto, Flamengo seguirá no Maracanã e vai se aproximar do Vasco

Presidente do Rubro-Negro diz que cumprirá gestão no Maracanã mesmo com estádio no Gasômetro e acredita em boa relação com Cruz-Maltino

Com o novo estádio já em vista, o Flamengo tende a reduzir as partidas no Maracanã. No entanto, o presidente Rodolfo Landim garantiu que o clube seguirá na administração ao lado do Fluminense e, além disso, pode estreitar laços com o Vasco.

“Se a gente for ver todos os estádios do Brasil, são estádios em que a você joga 30 e poucas datas por ano em média. Aqui no Maracanã é o contrário, são 70 datas, setenta e poucas datas. Vamos continuar tendo demandas do Flamengo aqui, tenho falado sempre que eu imagino que o Maracanã é o estádio perfeito para os clássicos regionais. Os do Fluminense já serão aqui porque ele é o nosso parceiro no Maracanã. Só aí já tem alguns jogos a mais”, disse Landim.

Landim, aliás, acredita que as negociações para o Vasco jogar no mais icônico estádio do Rio de Janeiro se tornarão mais fáceis. O clube de São Januário participou da última licitação para assumir o Maraca, mas a dupla Fla-Flu levou a melhor.