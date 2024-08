Caio Bonfim concede entrevista simbólica e cita preconceitos na marcha: ‘Fui muito xingado’

Medalha de prata na marcha atlética, atleta se tornou o primeiro brasileiro a subir no pódio pela modalidade nos Jogos Olímpicos

Emblemática: assim se resume a participação e a entrevista de Caio Bonfim após medalha olímpica na marcha atlética. Prata nas Olimpíadas de Paris, o brasileiro celebrou o resultado histórico com um forte desabafo sobre as dificuldades e o preconceito sofrido no decorrer da carreira.

Após quase 1h20 de prova na marcha atlética, Caio Bonfim se tornou o primeiro brasileiro a subir no pódio nesta modalidade dos Jogos Olímpicos. O atleta conquistou a medalha de prata na modalidade – a segunda do Brasil nas Olimpíadas de Paris – na manhã desta quinta-feira (01).

Desabafo de Caio Bonfim

Caio Bonfim concedeu uma entrevista bastante emocionado após a confirmação do resultado. Ao longo de toda zona mista, o atleta relembrou não só as dificuldades pela falta de investimento, mas os preconceitos sofridos desde que iniciou na marcha atlética.