Botafogo busca mais reforços mesmo com gasto milionário

O Botafogo ainda não vê o elenco como fechado e busca mais contratações. Pedro Martins, novo diretor de futebol, explicou um pouco sobre o perfil de atleta mapeado pelo Alvinegro. O clube, aliás, gastou mais de R$ 200 milhões em reforços na temporada.

“O clube tem de maneira bem claras as metas esportivas. Não vamos abrir mão do curto prazo, a gente quer ganhar os nossos campeonatos já. Estamos olhando para todas competições, mas, ao mesmo tempo, é pensar no futuro. É buscar jogadores jovens, ambiciosos e que querem continuar crescendo. Tanto no processo de contratação mas na formação, que vai ganhar um projeto de protagonista no Botafogo. E assim vamos caminhando com essa mentalidade. Estamos buscando esse perfil. Os que vêm de fora para dentro vão respeitar já uma identidade, mas também formar isso em casa”, explicou à “BotafogoTV”.

Pedro Martins também elogiou a postura de Joh Textor, dono da SAF do clube carioca.