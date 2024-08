Após abandonar luta, italiana nega boicote a boxeadora reprovada em teste de gênero

Angela Carini explicou o motivo que a fez desistir do confronto com Imane Khelif, nesta quinta-feira (01), aos 46 segundos de luta

A luta entre a italiana Angela Carini e a argelina Imane Khelif, pela primeira rodada da categoria até 66kg do boxe, durou apenas 46 segundos. Isso porque a boxeadora da Itália abandonou o duelo alegando dores intensas no nariz após golpes da adversária – uma das pugilistas reprovadas em teste de gênero.

Em 2023, Imane Khelif acabou desclassificada do campeonato mundial de boxe por não cumprir regras de elegibilidade da IBA (International Boxing Association). A associação impede a participação de atletas com cromossomos XY em eventos femininos. Contudo, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, considerou a boxeadora elegível para competir em Paris.

Boxeadora italiana abandona luta

Angela Carini, no entanto, garante que a desistência não teve qualquer relação com o caso envolvendo Khelif. Segundo a italiana, o abandono ocorreu por causa das dores intensas no nariz após os primeiros golpes sofridos durante a luta.